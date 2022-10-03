



Отчет OECD о системах просвещения — Израиль среди лидеров

Организация OECD опубликовала отчет EAG (Education at Glance) за 2022 год. Отчет оценивает 38 государств-членов организации, в том числе, Израиль, по серии параметров, а также распределяет страны в соответствии с этими параметрами. Отчет касается, в основном, 2020 года.



В этом году отчет рассмотрел меры, принятые для ликвидации последствий пандемии, а также обычные темы, в том числе: доля молодежи от общего числа населения, естественный прирост молодежи, доля государственных расходов на образование, размер частных расходов на образование, сколько лет включает в себя обязательное образование, и сколько обязательных часов в неделю.



Министр просвещения доктор Ифат Шаша-Битон сказала: «Опубликованный OECD отчет стал международным подтверждением правильности процессов, которые я инициировала, вступив в должность. На первом месте стоит сосредоточение усилий на эмоциональных и социальных аспектах учебы, последствиях коронавируса, а также помощь преподавательскому составу на фоне экстренной ситуации».



Основные пункты отчета



Израиль входит в число пяти стран, оказывавших в пандемию эмоциональную и психологическую поддержку. Следует отметить, что доктор Ифат Шаша-Битон с вступлением в должность сделала одной из главных целей прошлого учебного года устранение эмоционального и социального ущерба пандемии для школьников. Она выделала полмиллиарда шекелей на это в рамках программы «Приходим с добрыми целями и не сдаемся», а также на нужды преподавателей. Средства выделялись школам дифференцированно, каждое учебное заведение разработало программу, отвечающую его конкретным нуждам.

За десять лет в Израиле уменьшилось среднее число учеников в классах — только Израиль и Австралия смогли справиться с увеличением общего числа учеников и уменьшить их среднее количество в классах. За десять лет среднее число учеников в классах уменьшилось на 4,4%, а число классов выросло на 23,7%.

Израиль лидер демографического роста — среди всех стран OECD Израиль на первом месте по доли молодежи от общего числа населения. 43% израильтян младше 24 лет. За Израилем следуют Мексика, Колумбия, Турция и Коста-Рика. Израиль также на первом месте в организации по приросту детей в возрасте от 6 до 17 лет. С 2010 по 2020 год эта категория увеличилась на 22,6%, тогда как в среднем в OECD – уменьшилась на 0,3%. В 18 из 38 стран доля молодежи сократилась, например, в Южной Корее на 23%, в Литве — на 22%.

Израиль лидирует по количеству лет обязательного образования. Только в Израиле и Мексике принято 15 лет обязательного обучения. 3 года приходятся на дошкольное образование, 6 — на начальные классы, 3 — на средние, 3 — на старшие. В OECD среднее количество лет обязательного образования — 11,8. Только в Израиле, Мексике, Франции и Венгрии обязательное образование начинается с 3-летнего возраста.

Процент образованных людей в Израиле выше среднего показателя по OECD. В Израиле процент людей с образованием выше среднего, включая академическое, составляет 49,7%, а средний показатель 39,7%. Малообразованных людей в Израиле меньше, чем в среднем по организации — 12,1% и 20,1%. 88% израильтян имеют законченное среднее образование, тогда как в OECD этот показатель 80%.

Пресс-служба министерства просвещения