



Отчет: ОАЭ отменили визит Нетаниягу, опасаясь его высказываний против Ирана

Объединенные Арабские Эмираты отменили запланированную в январе поездку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу из-за опасений, что его визит может усилить региональную напряженность в отношениях с Ираном. Об этом сообщает Walla со ссылкой на трех израильских чиновников, знакомых с этим вопросом.



В офисе премьер-министра тогда заявили, что визит был отменен по логистическим причинам.



Чиновники сообщили изданию, что ОАЭ хотели, чтобы визит был посвящен Авраамскому договору и двусторонним отношениям, но опасались, что Нетаниягу захочет использовать визит для публичного выступления против Ирана.



В офисе премьер-министра пока не комментируют данную информацию.

