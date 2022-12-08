



От Нетаниягу требуют предотвратить насилие против женщин

Женские организации обратились к будущему премьер-министром Биньямину Нетаниягу с призывом недвусмысленно разъяснить, что он привержен делу предотвращения насилия в отношении женщин в любом виде.



Письмо подписали представители организаций "Вицо", "Колех", "Наамат", женского лобби и Форума Михаль Села. В письме они упоминают, что в прошлом Нетаниягу выступал за борьбу с насилием в отношении женщин и утвердил ряд законов, способствующих предотвращению и профилактике этого явления.



В обращении говорится: "Борьба с сексуальным насилием и насилием в отношении женщин в целом не является и не должна быть предметом политических переговоров, и она не должна быть выставлена на торги".

