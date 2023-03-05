



Организаторы протестов предлагают 250 шекелей за блокирование Бен-Гурион



Корреспондент портала walla Яки Адамкер опубликовал твит о том, как готовятся организаторы протестов к “дню национального сопротивления” 9 марта.



Противники реформ намерены блокировать въезды в международный аэропорт Бен-Гурион.



Адамкер пишет: “Вниманию полиции Израиля

Сообщение, которое распространяется сегодня в группах WhatsApp.

Они пытаются набрать водителей для блокирования Бен-Гурион в четверг.

Вы получите 250 шекелей + топливо

Есть четкий адрес этой организации“.

