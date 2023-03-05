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Организаторы протестов предлагают 250 шекелей за блокирование Бен-Гурион
05.03.2023 19:03 Аркадий Бочаровский

Организаторы протестов предлагают 250 шекелей за блокирование Бен-Гурион


Корреспондент портала walla Яки Адамкер опубликовал твит о том, как готовятся организаторы протестов к “дню национального сопротивления” 9 марта.

Противники реформ намерены блокировать въезды в международный аэропорт Бен-Гурион.

Адамкер пишет: “Вниманию полиции Израиля
Сообщение, которое распространяется сегодня в группах WhatsApp.
Они пытаются набрать водителей для блокирования Бен-Гурион в четверг.
Вы получите 250 шекелей + топливо
Есть четкий адрес этой организации“.
 

 

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