Организаторы протестов предлагают 250 шекелей за блокирование Бен-Гурион
Корреспондент портала walla Яки Адамкер опубликовал твит о том, как готовятся организаторы протестов к “дню национального сопротивления” 9 марта.
Противники реформ намерены блокировать въезды в международный аэропорт Бен-Гурион.
Адамкер пишет: “Вниманию полиции Израиля
Сообщение, которое распространяется сегодня в группах WhatsApp.
Они пытаются набрать водителей для блокирования Бен-Гурион в четверг.
Вы получите 250 шекелей + топливо
Есть четкий адрес этой организации“.