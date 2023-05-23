



Организаторы протестов объявили "Ночь грабежа"



Организаторы акции протестов на улице Каплан объявили: "Ночь мародерства" против утверждения государственного бюджета.



Многие протестные организации проведут демонстрацию перед зданием Кнессета, чтобы попытаться предотвратить утверждение бюджета, ожидаемое в среду утром.



Демонстрацию решили назвать "Ночь грабежа" . Она пройдет в рамках противостояния представленному государственному бюджету, в котором миллиарды шекелей были вложены в ультраортодоксальный сектор и огромные суммы в коалиционные фонды.



Среди организаций, которые примут участие в демонстрации: "Черные флаги", протест хай-тека, "Банот Альтернатива", протест студентов, "Свободное творчество Израиля", штаб борьбы академических работников и штаб борьбы медицинских профессий.



От имени организаторов "Ночи грабежа" было заявлено: "Это не государственный бюджет, а массовое разграбление, которое разрушит экономику Израиля на несколько поколений вперед, как утверждают самые авторитетные экономисты, а также представители Министерства финансов. В демократическом обществе бюджетные средства вкладываются в общество и в рост, в диктатурах деньги распределяются среди приближенных к правительству. Этот бюджет - этап прогресса в превращении Израиля в диктатуру, мы должны противостоять ему до самого конца".