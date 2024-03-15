



Орбан собрался маршем на Брюссель

Венгерский премьер заявил, что готов "оккупировать" сердце ЕС накануне выборов в Европейский парламент. Об этом пишет Reuters.



Во время митинга в Будапеште, посвященного национальному дню Венгрии, посвященному Венгерской революции 1848 года против монархии Габсбургов, Орбан заявил, что европейские выборы — это шанс встать на защиту Венгрии.



"Если мы хотим защитить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель", — заявил Орбан.

