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Орбан собрался маршем на Брюссель
15.03.2024 20:35 MIGnews.com

Орбан собрался маршем на Брюссель

Венгерский премьер заявил, что готов  "оккупировать" сердце ЕС накануне выборов в Европейский парламент. Об этом пишет Reuters.

Во время митинга в Будапеште, посвященного национальному дню Венгрии, посвященному Венгерской революции 1848 года против монархии Габсбургов, Орбан заявил, что европейские выборы — это шанс встать на защиту Венгрии.

"Если мы хотим защитить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель", — заявил Орбан.
 

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