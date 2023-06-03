



Орбан попал в неловкую ситуацию на саммите в Молдове

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в неловкую ситуацию на саммите европейских лидеров в Кишиневе, когда президент Молдовы Майя Санду не позволила ему поцеловать ее руку.



Санду как хозяйка форума лично встречала гостей. В соцсетях активно распространяется видео, как венгерский премьер по прибытии на саммит направляется по красной дорожке к президенту Молдовы. Сблизившись с Санду, он предпринял попытку поцеловать ей руку, которая тут же была пресечена со стороны молдавского лидера.



Такой отказ, видимо, стал большой неожиданностью для Орбана - невооруженным взглядом были заметны растерянность и даже некий ступор главы венгерского правительства. В чувства его привела все та же Санду, которая предложила ему посмотреть в камеру для общего фото.







