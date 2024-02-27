



Орбан назвал Навального шовинистом

В Венгрии министры и законодатели от правящей коалиции остались сидеть на своих местах, когда депутат от оппозиции Бенче Тордай попросил всех почтить память Навального минутой молчания, сообщает AFP.



Позже Орбан поблагодарил "группы правительственных партий за то, что они сохранили хладнокровие в деле Навального".



"Шовинисты не пользуются уважением в венгерском парламенте, и те, кто называл грузин грызунами во время грузино-российской войны, не будут пользоваться уважением", — сказал Орбан.



Венгерский премьер сослался на слова Навального, который тот сказал в 2008 году, поддержав вторжение России в Грузию. Позже Навальный извинялся за свои слова и заявлял, что сменил позицию. Кроме всего, небезызвестны шокирующие комментарии Навального относительно Крыма и Украины вцелом. О перемене своей позиции относительно Украины Навальный заявил в прошлом году, уже будучи в тюрьме.

