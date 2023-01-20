



Орбан: Израиль и Венгрия успешно "построили консервативное сообщество"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия и Израиль добились "отличных результатов" в своих усилиях по созданию "консервативного сообщества".



"Создание консервативного сообщества — тяжелая работа. Но и Венгрия, и Израиль уже добились отличных результатов. Сегодня у меня была возможность обменяться мнениями с Амиадом Коэном об этой благородной миссии", — написал Орбан в Твиттере в четверг после встречи с главой израильского отделения фонда "Тиква", консервативной еврейской организации.

Building a #conservative community is a tough job. But both 🇭🇺 and 🇮🇱 have some great results already. Had the chance today to compare notes with @AmiadCohen on this noble mission. pic.twitter.com/sUhv9pfuIT — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 19, 2023

В последние годы отношения Израиля с Венгрией стали теплее, в немалой степени благодаря совпадению взглядов между правым Орбаном и премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Сравнения между двумя странами снова вышли на первый план, поскольку новое правительство Нетаньягу стремится выдвинуть предложения, которые ограничат власть судебной системы Израиля, подобные тем, которые Орбан выдвигал в последнее десятилетие в Венгрии.Ранее Орбан говорил о превращении Венгрии в "нелиберальную демократию".Амиад Коэн из фонда "Тиква" ретвитнул пост Орбана и поделился своими мыслями об их встрече."Левые кричат, что Израиль превращается в Венгрию. Поскольку общественное обсуждение должно быть углубленным и серьезным, я решил пойти и узнать, что там происходит. И я имел честь встретиться с премьер-министром Орбаном для долгого разговора. Кроме того, я встречался с руководителями научно-исследовательских институтов и университетов, чтобы глубже разобраться в проводимых там реформах", — сказал Коэн.В августе 2021 года Орбан посетовал в интервью Fox News, что поражение Нетаниягу на выборах стало для него "вызовом", и похвалил израильского лидера как "хорошего друга" Венгрии.После того, как праворелигиозный блок Нетаниягу выиграл парламентские выборы в прошлом году, Орбан написал в Твиттере: "Какая великая победа Биньямина Нетаниягу в Израиле! Трудные времена требуют сильных лидеров. С возвращением!"В 2020 году правозащитные организации утверждали, что Венгрия больше не может считаться демократией после того, как ее парламент одобрил законопроект, наделяющий правительство Орбана чрезвычайными полномочиями во время пандемии коронавируса и не устанавливающий дату их окончания.Орбана также критиковали за то, что он нападал на филантропа левого толка Джорджа Сороса, пережившего Холокост еврея венгерского происхождения и финансиста, которого он назвал "врагом общества" за якобы поддержку неконтролируемой массовой иммиграции.Еврейские группы в стране осудили антисоросовскую кампанию Орбана как антисемитскую, но, несмотря на широко распространенные обвинения, она продолжалась, и в 2018 году Центральноевропейский университет, основанный Соросом, был вынужден переехать из Будапешта.