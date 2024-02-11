



Орбан хочет, чтобы Украина продолжала брать удар на себя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил оставить Украину "буферной зоной" между РФ и Западом.



По данным Die Presse, такое предложение он озвучил во время разговора с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шусселем.



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"Нравится это вам или нет, нравится это украинцам или нет, Украина на карте - там, где она есть. Лучшая перспектива - чтобы она была буферной зоной между Россией и Западом - конечно, с гарантиями безопасности. Если это не поможет, Украина будет терять территории. Россия будет вновь и вновь разрушать Украину. Россия никогда не смирится с тем, чтобы на ее границах появился такой член ЕС и НАТО как Украина", - сказал Орбан.



Он считает, что Украина могла получить членство в ЕС и НАТО еще в 2008 году, но возможность была упущена. Орбан не думает, что членство страны могло бы защитить Европу от РФ. Он также не считает, что война в Украине закончиться в нынешнем году.



"Мы не можем позволить себе помогать Украине до тех пор, пока она одержит победу военным путем", - добавил он.