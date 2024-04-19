



Орбан: Экономика Европы находится в упадке

Венгрии партия Фидес, которую представляет в парламенте Виктор Орбан проводила мероприятие, в рамках которого выступили сам Орбан, Петр Сиярто и Тамаш Дойч.



Премьер-министр напомнил, что результатам Венгрии угрожают Европа и Брюссель. “Сильная, мирная, свободная и счастливая Европа, которую мы так любим и к которой стремились всю жизнь при коммунизме, рушится на наших глазах. Не будем спорить, в Брюсселе беда. Большая проблема. Руководство объявило о банкротстве. Экономика Европы находится в упадке. Таким образом, переход к зеленой экономике является катастрофой. Украинское зерно разоряет европейских фермеров. Мигранты устремляются через границы. Преступность растет, насилие растет. Они хотят перевоспитать детей и отдать их в руки гендерных активистов", - отметил он и заявил:



“Руководство Брюсселя должно уйти. Они не заслуживают еще одного шанса, Брюсселю нужны перемены!”



“Мы должны оккупировать Брюссель, отбросить брюссельскую бюрократию и взять дело в свои руки. Если мы этого не сделаем, не только Европа, но и мы, венгры, заплатим высокую цену из-за некомпетентности и бессилия лидеров в Брюсселе", - добавил он.



