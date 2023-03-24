



Опрос: новая партия во главе с Хенделем получит шесть мандатов

Новая партия, возглавляемая бывшим министром связи Йоазом Хенделем, получила бы шесть мандатов, если бы выборы состоялись сегодня.



По данным The Jerusalem Post, об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного Panels Politics.



Таким образом, партия Хенделя помешала бы нынешней коалиции набрать необходимое большинство мандатов для формирования правительства.



Так, если бы выборы состоялись сегодня, Ликуд получила бы 27 мандатов, Еш Атид - 22, А-Махане а-Мамлахти -14.



ШАС получила бы 10 мандатов, Яадут А-Тора - 7, Оцма Йехудит - 6, Религиозный сионизм - 5, Хадаш-Таал - 5, Мерец - 5, РААМ - 5, НДИ - 4 и Авода - 4.



Таким образом, если проходит партия, возглавляемая Хенделем, правый блок получил бы 55 мандатов, а нынешняя оппозиция без Хадаш-Таал - 54.

