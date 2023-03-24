



Опрос: Махане Мамлахти получает 19 мандатов

Опрос, опубликованный сегодня утром в газете "Маарив", показал, что на фоне споров вокруг правовой реформы партия Ликуд продолжает терять мандаты.



Распределение мандатов в опросе, проведенном доктором Менахемом Лазаром, директором Panels Politics, следующее: Ликуд - 28 мандатов, Еш Атид - 26 мандатов, Махане Мамлахти - 19, ШАС - 10, Яадут А-Тора - 7, Оцма Йегудит - 6, Религиозный сионизм - 5, НДИ - 5, Мерец - 5, Хадаш-Тааль - 5, Раам - 4. Авода не преодолеет избирательный порог.



В карте расстановки сил нынешняя коалиция достигает 56 мандатов, по сравнению с 64 мандатами у оппозиции.