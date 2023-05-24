



Опрос: Ликуд продолжает терять позиции

Свежий опрос, проведенный 13-м каналом, свидетельствует о том, что "Ликуд", а соответственно и коалиция теряют позиции.



Если бы выборы состоялись сегодня, "А-Махане а-Мамхахти" получила бы 29 мандатов, а "Ликуд" лишь 25.



Согласно результатас, "Еш Атид" получает 18 мандатов, ШАС - 9, "Яадут А-Тора" - 7, РААМ - 6.



В свою очередь, Хадаш/Тааль получили бы 5 мандатов, Религиозный сионизм - 5, Оцма Йегудир - 4, НДИ - 4, Мерец - 4 и Балад - 4.



Таким образом, коалиция Биньямина Нетаниягу потеряла бы большинство мандатов в Кнессете.

