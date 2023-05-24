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Опрос: Ликуд продолжает терять позиции
24.05.2023 21:04 Алина Груднева

Опрос: Ликуд продолжает терять позиции

Свежий опрос, проведенный 13-м каналом, свидетельствует о том, что "Ликуд", а соответственно и коалиция теряют позиции.

Если бы выборы состоялись сегодня, "А-Махане а-Мамхахти" получила бы 29 мандатов, а "Ликуд" лишь 25.

Согласно результатас, "Еш Атид" получает 18 мандатов, ШАС - 9, "Яадут А-Тора" - 7, РААМ - 6.

В свою очередь, Хадаш/Тааль получили бы 5 мандатов, Религиозный сионизм - 5, Оцма Йегудир - 4, НДИ - 4, Мерец - 4 и Балад - 4.

Таким образом, коалиция Биньямина Нетаниягу потеряла бы большинство мандатов в Кнессете.
 

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