



Оппозиция и ЛГБТК-организации раскритиковали возвращение Маоза в правительство

Политики и ЛГБТ-организации осудили в воскресенье намерение правительства вернуть ультраконсервативного и выступающего против ЛГБТ члена Кнессета Ави Маоза (партия "Ноам") обратно в правительство в качестве заместителя министра в канцелярии премьер-министра, а также за назначение его главой "Управления по еврейской идентификации" с бюджетом в 285 миллионов шекелей на 2023–2024 годы.



"Ави Маоз ушел в отставку, шантажировал правительство и вернулся еще более опасным, чем когда-либо", — написала в Twitter председатель партии "Авода" Мейрав Михаэли.



Михаэли утверждает, что Маоз возвращается в правительство так же, как и спорные судебные реформы правительства.



"Судебная реформа "приостановлена", но бюджет реформы уже принят, и она остается, как приставленный к голове пистолет, а коалиция уже дает понять, что они продолжат", — написала Михаэли.



"Я призываю своих друзей Ганца и Лапида прекратить фарс переговоров. Это ловушка, под эгидой которой заблуждающееся правительство получает легитимность от оппозиции. Уходите оттуда и присоединяйтесь к протесту. Прекратите сотрудничать с этой опасной и экстремистской коалицией", — добавила Михаэли.



"Хаврута", религиозная ЛГБТ-организация, заявила: "Большая часть действий депутата Маоза и его партии направлена ​​не на укрепление еврейской идентичности, а скорее на действия, направленные на нанесение вреда ЛГБТ и другим общинам в Израиле — посредством "пропагандистской деятельности", которая включает в себя делегитимацию ЛГБТ-семей, вытеснение ЛГБТ из публичной сферы и отсрочку процессов в различных министерствах, направленных на охват израильских граждан и интеграцию уязвимых групп населения в общество в целом".



Генеральный директор "Хаврута" Шай Брэмсон добавил: "Гомофобные образовательные программы, поддержка опасных "конверсионных терапий" и усиление ненависти к нам и нашим семьям поставят все наше сообщество под угрозу и подвергнет его давлению. Это антиеврейские, антипатриотические действия и великое осквернение имени Божия".



Правительство намерено принять решение на своем еженедельном заседании кабинета в воскресенье утром, что Маоз вернется в правительство после ухода в отставку в феврале, заявив, что правительство не выполняет коалиционное соглашение между его партией "Ноам" и "Ликуд".



В своем решении, которое, как ожидается, будет принято сегодня кабинетом министров, правительство заявляет, что оно примет дополнительное правительственное решение, в котором будут изложены особенности бюджета органа.



Четыре цели управления, согласно решению правительства, заключаются в "укреплении еврейской идентичности с помощью ряда проектов, включая исследования, финансовую поддержку, гранты, совместные инициативы и действия среди различных групп населения, включая молодежь и взрослых, людей с особыми потребностями, и другие группы населения"; разработать и учредить "систему прозрачности для родителей" о внешних образовательных программах, которые преподаются в школах, опубликовать и предоставить к ним публичный доступ, если это не наносит ущерба ни одному из органов Министерства образования; "помогать и поддерживать образовательные учреждения в области национальной еврейской идентичности по согласованию с министром образования и с его согласия"; и публиковать информацию об "углублении национальной еврейской идентичности и ее укреплении".



Ультраконсервативная партия Маоза "Ноам" выступает против гомосексуализма и ЛГБТ-сообщества в целом. Маоз действовал, чтобы заставить правительственные формы включать "отца" и "мать" вместо "родитель один" и "родитель два", и определяет цель своей партии как "ведение войны против прогрессивных ценностей", которые он считает основным источником морального разложения на Западе вообще и в Израиле в частности.



Решение о восстановлении Маоза должно быть одобрено после того, как на прошлой неделе он проголосовал за национальный бюджет на 2023–2024 годы , пригрозив выступить против бюджета, если правительство не пообещает ускорить реформирование власти.