



ООН призывает Израиль воздержаться от депортаций эритрейцев

ООН призвала Израиль воздержаться от массовых депортаций эритрейцев после столкновений в Тель-Авиве.



"Такой шаг противоречит международному праву и может иметь тяжелые последствия", - сказано в заявлении агентства ООН по делам беженцев.



По словам представителя Управления Верховного комиссара ООН Уильяма Спиндлера, он призывает к спокойствию и сдержанности, а также воздерживаться от любых шагов, которые могут "еще больше усугубить ситуацию".



"Важно привлечь к ответственности виновных. Однако любое решение, затрагивающее всех эритрейских просителей убежища будет противоречить международному праву", — сказал он.

