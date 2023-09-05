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ООН призывает Израиль воздержаться от депортаций эритрейцев
05.09.2023 16:14 Алина Груднева

ООН призывает Израиль воздержаться от депортаций эритрейцев

ООН призвала Израиль воздержаться от массовых депортаций эритрейцев после столкновений в Тель-Авиве.

"Такой шаг противоречит международному праву и может иметь тяжелые последствия", - сказано в заявлении агентства ООН по делам беженцев.

По словам представителя Управления Верховного комиссара ООН Уильяма Спиндлера, он призывает к спокойствию и сдержанности, а также воздерживаться от любых шагов, которые могут "еще больше усугубить ситуацию".

"Важно привлечь к ответственности виновных. Однако любое решение, затрагивающее всех эритрейских просителей убежища будет противоречить международному праву", — сказал он.
 

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