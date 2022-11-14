



ООН приняла резолюцию с требованием от России возместить ущерб Украине

В понедельник, 14 ноября, Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию, которой предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате агрессии России. Об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



"За все свои преступления Россия заплатит во всех смыслах - включая репарации. Отныне это воля ООН. Все будет Украина", - написал Ермак.



При этом против принятия резолюции проголосовали: Беларусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Россия, Сирия и Зимбабве.



Во время сегодняшнего заседания Генассамблеи ООН постпред Украины Сергей Кислица представил проект резолюции о возмещении ущерба за агрессию РФ. В ходе своего выступления он подчеркнул, что страна-агрессор продолжает пользоваться своим правом вето в Совете Безопасности ООН для того, чтобы не допустить принятия любого решения с осуждением своих действий.



"Заблокировав Совет Безопасности, советские наследники пытаются утихомирить Генеральную Ассамблею. ООН больше не должна с этим мириться. Именно сейчас есть еще одна возможность послать четкий сигнал России и любому другому, кто когда-нибудь подумает о применении силы для перекройки международно признанных границ", - отметил постпред Украины.



По его словам, голосование за резолюцию не приравнивается к занятию одной из сторон конфликта, поскольку в этом вопросе речь идет о поддержке устава ООН и международного права в целом.



"Предложение, которое сегодня выдвигается перед вами, является провозглашением того, что Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права в Украине. Это подтверждение необходимости конкретного механизма возмещения убытков, который вдохнет жизнь в эту декларацию", - добавил Кислица.



Он также подчеркнул, что резолюция в будущем будет работать на пользу всех стран, кому сейчас угрожает или может угрожать агрессия со стороны других государств.



