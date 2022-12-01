



ООН отметит "День Накбы" — создание Израиля как катастрофу

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала в среду днем ​​за проведение памятного мероприятия в честь 75-й годовщины "Дня Накбы", палестинского названия основания Еврейского Государства и бегства палестинцев, что переводится как "катастрофа".



Голосование было 90 - "за", 30 - "против", при 47 воздержавшихся. Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Великобритания были среди тех, кто выступил против этого шага. Большая часть Европейского Союза также отклонила это предложение, за исключением Кипра, который поддержал эту меру.



Посол в ООН Гилад Эрдан написал в Твиттере, что, "принимая такую ​​крайнюю и безосновательную резолюцию, ООН только помогает увековечить конфликт".



В ходе дебатов на пленуме Генеральной Ассамблеи ООН перед голосованием Эрдан призвал ООН "перестать игнорировать еврейскую Накбу", имея в виду 750 000 евреев, изгнанных из арабских и мусульманских стран после создания Израиля.



"Что бы вы сказали, если бы международное сообщество отпраздновало создание вашей страны как катастрофу? Какой позор", — сказал Эрдан, продемонстрировав Генеральной Ассамблее первую полосу "Нью-Йорк Таймс" от 16 мая 1948 года с заголовком наверху: "Евреи в серьезной опасности во всех мусульманских землях".



Во вторник посольство Израиля открыло в ООН первую в истории выставку, посвященную изгнанию евреев из арабских государств и Ирана. Выставка под названием "История еврейской Накбы" неделю будет находиться в главном коридоре ООН в Нью-Йорке.

