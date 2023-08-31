



ООН может продлить присутствие миротворцев на ливано-израильской границе

Ожидается, что Совет Безопасности ООН (СБ ООН) продлит мандат Временных сил ООН в Ливане ( ВСООНЛ ) на фоне роста напряженности вдоль южной границы Ливана с Израилем .



ВСООНЛ, созданные в 1978 году для подтверждения вывода войск Израиля после его первоначального вторжения в южный Ливан и поддержания мира вдоль границы, должны ежегодно продлеваться СБ ООН.



“Обсуждение продления мандата в этом году происходит в особенно напряженный момент для миротворческих сил”, — сказал The New Arab Дэвид Вуд, старший аналитик Кризисной группы по Ливану.



В частности, Хизбалла не согласилась со статьей 16 прошлогоднего продления, которая позволяет ВСООНЛ выполнять свою миссию на юге Ливана независимо от Ливанских вооруженных сил (ЛВС).



В понедельник глава Хизбаллы Хасан Насралла заявил, что “передвижение иностранных вооруженных сил по Ливану без согласования с армией является посягательством на наш суверенитет”, имея в виду ВСООНЛ.



Правительство Ливана повторило обеспокоенность Хизбаллы, при этом министр иностранных дел Ливана подчеркнул , что ВСООНЛ координирует свои действия с ЛВС “таким образом, чтобы сохранить суверенитет Ливана”.



Израиль, напротив, призвал к созданию более независимых сил ВСООНЛ, подталкивая их к более активной роли в предотвращении деятельности Хизбаллы на южной границе Ливана.



В понедельник Насралла обвинил СБ ООН в попытке заставить ВСООНЛ работать на Израиль, чтобы они были шпионами, получающими от Израиля оплату.



