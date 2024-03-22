



ООН: Газа отвлекла внимание мира от беспрецедентного кризиса в Сирии

Война между Израилем и ХАМАСом отвлекла внимание всего мира от беспрецедентного кризиса в Сирии - в "одной из самых смертоносных для гражданского населения страны".



Такое заявление сделал в Женеве представитель гуманитарной организации ООН Адам Абдельмула журналистам.



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"Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией в Сирии, которую не можем позволить себе игнорировать. Бездействие дорого обойдется всем нам и неизбежно приведет к дополнительным страданиям", - предупредил он.



По словам представителя ООН, около 16,7 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи в Сирии. Более 7 миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами.



"Сирийский кризис остается одним из самых смертоносных для гражданского населения в мире. Боевые действия продолжают охватывать различные части Сирии, и в последнее время наблюдается их резкий всплеск, особенно на севере. Внимание всего мира сосредоточено на Газе", - добавил Абдельмула.

