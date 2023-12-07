



Омбудсмен: 28 тысяч гражданских украинцев находятся в плену РФ

По состоянию на начало декабря в плену находятся 28 тысяч гражданских лиц Украины. Такие данные озвучил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, в четверг, 7 декабря.



"Гражданские заложники – это, на мой взгляд, новая система подавления гражданского населения на ВОТ. По состоянию на сейчас 28 тысяч подтвержденных граждан Украины находятся в плену РФ", – сказал он во время международной конференции по правам человека "Свобода или страх".



Омбудсмен подчеркнул, что украинские власти не могут проверить их состояние, не могут получить доступ к российским тюрьмам и не могут передать им лекарства.



"Отдельный список из этих 28 тысяч – это 2 тысячи граждан Украины, возраст которых составляет более 65 лет. Есть случаи, когда в плен захватывают только за проукраинские высказывания украинцев, старше 80-85 лет. И в который раз мы ничего не можем с этим сделать", – заявил Лубинец и призвал международное сообщество помочь украинскому государству защитить своих граждан и вернуть их.



Ранее в ноябре сообщалось о 4 337 пленных гражданах Украины, из которых 3 574 военных и только 763 гражданских.

