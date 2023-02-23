



Оман и Ватикан установили дипломатические отношения

Ватикан и Оман установили дипломатические отношения, говорится в совместном заявлении, через три месяца после визита Папы Франциска в Персидский залив. Также сообщается, что большинство католиков страны – иностранные рабочие из других стран Ближнего Востока, а также из Филиппин, Индии и Пакистана.



“В настоящее время в четырех приходах, расположенных в Омане, работают 12 католических священников, а местное население, составляющее почти 4,5 миллиона человек, включает “значительное количество иностранных рабочих”, – говорится в сообщении.



Католические приходы Омана входят в состав Апостольского викариата Южной Аравии, базирующегося в Абу-Даби. В Персидском заливе проживает около 3,5 миллионов христиан, около 75 процентов из них католики.



Понтифик посетил Бахрейн в ноябре, это его второй визит в Персидский залив с тех пор, как он стал папой в 2013 году. Его первый визит был в Объединенные Арабские Эмираты в 2019 году. Кувейт был первой страной Персидского залива, установившей дипломатические отношения со Святым Престолом в 1968 году. Тридцать лет спустя Ватикан установил отношения с Йеменом, за ним последовали Бахрейн в 2000 году, Катар в 2002 году и Объединенные Арабские Эмираты в 2007 году.