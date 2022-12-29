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Охана официально избран спикером Кнессета
29.12.2022 16:16 Алина Груднева

Охана официально избран спикером Кнессета

Днем, 29 декабря, Амир Охана был официально избран новым спикером Кнессета.

Его кандидатуру поддержали 63 депутата.

Бывший министр юстиции и министр внутренней безопасности, Охана стал первым спикером Кнессета, который является открытым геем.

Накануне члены фракции "Ликуд" выбрали его кандидатуру в ходе внутреннего голосования. Он заменит Ярива Левина, который временно занимал этот пост в течение двух недель.

Охана поблагодарил Нетаниягу за мужество и доверие, отметив, что прошел с ним долгий путь. Также он выразил благодарность родителям и своему партнеру.

 

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