



Огромный шаг на пути к безвизовому въезду в США

Израильские СМИ сообщают о значительном прогрессе на пути к отмене виз для израильтян в США: за прошедший год Израиль достиг поставленной цели - менее трех процентов отказов. От имени посольства США было заявлено: "Правительство США продолжает работать с Израилем над выполнением всех требований программы".



Несмотря на шаг, приближающий Израиль к присоединению к программе, посольство подчеркнуло, что это только первый этап. Израильское правительство должно будет продвигать законодательство в Кнессете - чего нынешний Кнессет не делает. Окончательный срок для завершения этих законодательных действий - до конца сентября 2023 года.



Согласно данным, предоставленным Министерству иностранных дел из США, менее 3 процентов израильских граждан, обратившихся за визой в Соединенные Штаты в прошлом году, получили отрицательный ответ. Эта цифра является значительным шагом на пути к присоединению Израиля к программе освобождения от уплаты штрафов за въезд в США.



Министр иностранных дел Эли Коэн сказал: "Хорошая новость для всех граждан Израиля. Мы получили американские данные об отказах в визах израильтянам за 2022 год, и из них следует, что Израиль может присоединиться к программе освобождения от виз для США, и в течение нескольких месяцев граждане Израиля смогут посещать Соединенные Штаты без необходимости получения визы."