



Огромный кортеж собрался возле аэропорта Внуково-2 для встречи Си Цзиньпина

Огромный кортеж из машин собрался возле московского аэропорта Внуково-2 для встречи председателя КНР Си Цзиньпина, который прибудет в российскую столицу с рабочим визитом в понедельник, 20 марта.



Как отмечает российское издание "Известия", все автомобили — с китайскими флагами. На месте также дежурят многочисленные журналисты.

По имеющейся информации, сам Си Цзиньпин прибудет в Москву к 13:30, а борт с его сопровождающими приземлится немного раньше.



Председатель КНР будет находиться с государственным визитом в России с 20 по 22 марта. С ним проведет переговоры президент РФ Владимир Путин. Также ожидается подписание ряда важных двусторонних документов.



20 марта в российских СМИ вышла статья Си Цзиньпина, в которой тот заявил, что его визит в РФ нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира.



Кроме того, он отметил, что текущий уровень отношений РФ и КНР дался с трудом и его следует беречь. По его словам, Москва и Пекин должны углублять культурно-гуманитарные связи, на высоком уровне совместно организовывать спортивные мероприятия.