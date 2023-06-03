



Оговорка "по Фрейду": Путин назвал Россию по-другому

Президент России Владимир Путин оговорился, произнося название своей страны.



На этом обратили внимание украинские СМИ, а прокремлевские издания, как ни страно, молчат.



"Для Рахитской Федерации эти вопросы - чрезвычайно важные", - сказал Путин вчера во время традиционного совещания с постоянными членами Совбеза посвящено вопросам межнациональных отношений.



Украинские СМИ даже пошутили, что глава Кремля придумал новое название и переименовал РФ.





Что примечательно, первыми подумали переименовать Россию в Украине. Предлагается назвать ее Московией. Идея получила отклик и в других странах. Например, ее поддержали законодатели в Литве.

