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В Литве предложили переименовать Россию в Московию
19.05.2023 15:50 Алина Груднева

В Литве предложили переименовать Россию в Московию

Литовские законодатели предложили переименовать Россию на Московию.

По данным Verslo zinios, о дискуссии в комитете будущего в Сейме Литвы рассказал его председатель Раймундас Лопата.

"Мы называем Россию Россией, потому что она сама себя так называет. С учетом исторического контекста Великого княжества Литовского, мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли страны для Литвы и Запада, чем укоренившийся в западном сознании великорусский нарратив", - подчеркнул он.

По словам Лопаты, в комитете уточнят, как лучше называть страну, которую принято называть Россией.

"Следует ли ее называть Россией, или Московией, или как-то иначе", – пояснил он.

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