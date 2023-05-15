



Офис Зеленского: Франция поддержала движение Украины в НАТО

Франция поддержала движение Украины в НАТО. Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали соответствующую совместную декларацию. Она стала 18 документом о поддержке Украины, в том числе ее движении в НАТО.



Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в Facebook по результатам визита президента Зеленского в Париж.



Чиновник подчеркнул, что "одобренная с Францией совместная декларация позволила усилить еще одним весомым голосом поддержку Украины на евроатлантическом направлении".



"Сам факт заключения такой декларации с Францией и еще и с подобной формулировкой относительно НАТО ранее был просто невозможен. А сегодня Франция стала 18 государством, с которым мы имеем общие декларации по движению в НАТО", - написал Жовква, отметив, что в рамках движения Украины в НАТО, Франция подтвердила свою "поддержку Украины на ее пути к евроатлантической семье, в том числе способствуя общим интересам в сфере безопасности. Франция и Украина с нетерпением ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года".



Замглавы Офиса Президента также сообщил, что Франция в очередной раз выразила решительную поддержку Украине на пути к членству в ЕС, в частности, наших усилий по евроинтеграционным реформам и выполнению необходимых условий с целью получения решения о начале переговоров о вступлении до конца 2023 года.



Кроме того, особый акцент сделан на военной поддержке, которую Франция оказывает с начала войны и будет продолжать предоставлять в рамках новых военных пакетов с учетом неотложных потребностей Украины.



Франция также выразила свою поддержку украинской формуле мира; усилиям по обеспечению ответственности за преступления России, в том числе путем создания трибунала; усилению санкционного давления на Россию; разработке механизма компенсации ущерба за счет российских активов; участия в восстановлении Украины и продлении Черноморской зерновой инициативы и гуманитарной программы "Зерно из Украины".



Жовква добавил, что встреча Зеленского и Макрона длилась около трех часов, завершилась уже после полуночи понедельника по местному времени.







Напомним, что 14 мая Президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию, а ночью - Францию. Днем ранее глава государства совершил визит в Италию. А в понедельник, 15 мая, глава украинского государства находится с визитом в Великобритании.