



Главы МИД Германии и ЕС приветствуют предложение Байдена по Газе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствует предложение, которое президент США Джо Байден представил в качестве израильского предложения о поэтапном заключении соглашения с ХАМАСом о заложниках в обмен на прекращение огня, которое положит конец войне в Газе.



Израильское предложение "дает проблеск надежды и возможный выход из тупика, в который зашла война", - пишет Баербок на сайте X.



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Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен также выразила поддержку этому предложению.



"Я полностью согласна с Байденом в том, что последнее предложение - это значительная возможность продвинуться к прекращению войны и страданий гражданского населения в Газе. Этот трехступенчатый подход является сбалансированным и реалистичным. Теперь он нуждается в поддержке всех сторон", - пишет президент Еврокомиссии в социальных сетях.

