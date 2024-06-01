Кэмерон призывает ХАМАС принять предложение Байдена о сделке с заложниками
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призывает ХАМАС принять предложение о сделке с израильскими заложниками, представленное президентом США Джо Байденом.
"Поскольку на столе лежит новое соглашение о заложниках, ХАМАС должен принять его, чтобы мы могли увидеть прекращение боевых действий, освобождение заложников и возвращение их семьям, а также поток гуманитарной помощи в Газу", - пишет он в своем посте на сайте X.
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Он добавляет, что продленное прекращение огня можно "превратить в постоянный мир", если все стороны "готовы предпринять правильные шаги".
"Давайте воспользуемся моментом и положим конец этому конфликту".