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Кэмерон призывает ХАМАС принять предложение Байдена о сделке с заложниками
01.06.2024 07:16 MIGnews.com

Кэмерон призывает ХАМАС принять предложение Байдена о сделке с заложниками

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призывает ХАМАС принять предложение о сделке с израильскими заложниками, представленное президентом США Джо Байденом.

"Поскольку на столе лежит новое соглашение о заложниках, ХАМАС должен принять его, чтобы мы могли увидеть прекращение боевых действий, освобождение заложников и возвращение их семьям, а также поток гуманитарной помощи в Газу", - пишет он в своем посте на сайте X.

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Он добавляет, что продленное прекращение огня можно "превратить в постоянный мир", если все стороны "готовы предпринять правильные шаги".

"Давайте воспользуемся моментом и положим конец этому конфликту".
 

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