



Кэмерон призывает ХАМАС принять предложение Байдена о сделке с заложниками

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призывает ХАМАС принять предложение о сделке с израильскими заложниками, представленное президентом США Джо Байденом.



"Поскольку на столе лежит новое соглашение о заложниках, ХАМАС должен принять его, чтобы мы могли увидеть прекращение боевых действий, освобождение заложников и возвращение их семьям, а также поток гуманитарной помощи в Газу", - пишет он в своем посте на сайте X.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он добавляет, что продленное прекращение огня можно "превратить в постоянный мир", если все стороны "готовы предпринять правильные шаги".



"Давайте воспользуемся моментом и положим конец этому конфликту".

