



Официально: Урсула фон дер Ляйен - кандидат на пост главы Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен официально зарегистрирована в качестве кандидата на пост главы Еврокомиссии.



Об этом сообщил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан 5 марта.



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Одобрение на регистрацию дала политическая ассамблея Европейской народной партии в Бухаресте.



В прошлом месяце фон дер Ляйен подтверждала, что намерена стать кандидатом на второй срок в качестве главы Еврокомиссии.