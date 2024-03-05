Официально: Урсула фон дер Ляйен - кандидат на пост главы Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен официально зарегистрирована в качестве кандидата на пост главы Еврокомиссии.
Об этом сообщил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан 5 марта.
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Одобрение на регистрацию дала политическая ассамблея Европейской народной партии в Бухаресте.
В прошлом месяце фон дер Ляйен подтверждала, что намерена стать кандидатом на второй срок в качестве главы Еврокомиссии.