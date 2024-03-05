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Официально: Урсула фон дер Ляйен - кандидат на пост главы Еврокомиссии
05.03.2024 20:07 Алина Груднева

Официально: Урсула фон дер Ляйен - кандидат на пост главы Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен официально зарегистрирована в качестве кандидата на пост главы Еврокомиссии.

Об этом сообщил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан 5 марта.

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Одобрение на регистрацию дала политическая ассамблея Европейской народной партии в Бухаресте.

В прошлом месяце фон дер Ляйен подтверждала, что намерена стать кандидатом на второй срок в качестве главы Еврокомиссии.

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