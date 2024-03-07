



Официально: Швеция стала 32-м членом НАТО – документ

7 марта 2024 года войдет в мировую историю как день, когда Североатлантический альянс расширился еще на одну страну – Швеция официально присоединилась и стала 32-м членом НАТО.



Соответствующий протокол подписан и опубликован на официальном сайте Государственного департамента США.



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Протокол о присоединении страны к альянсу вступил в силу, сообщил Госдепартамент США.



Сама же церемония поднятия флага Швеции над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе пройдет в понедельник, 11 марта. Ожидается, что участие в ней примет премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.







Как сообщал Mignews.ua, Венгрия оставалась последней страной, не ратифицировавшей заявку на вступление Швеции в НАТО с 2022 года. 26 февраля парламент Венгрии одобрил заявку Швеции. А 5 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО.



Утром в четверг, 7 марта, Белый дом анонсировал присоединение Швеции к НАТО. Отмечалось, что эта страна - сильная демократия с высокоэффективными вооруженными силами, разделяющая ценности и видение мира Альянса.