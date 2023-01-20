



Официально: Назарбаев перенес операцию на сердце

Пресс-секретарь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подтвердил информацию о его госпитализации, которая ранее появилась в прессе.



Айдос Укибай сообщил, что Назарбаев успешно перенес операцию на сердце.



"Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением", - написал он.



Пресс-секретарь отметил, что операция была проведена в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.



