Официально: Назарбаев перенес операцию на сердце
Пресс-секретарь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подтвердил информацию о его госпитализации, которая ранее появилась в прессе.
Айдос Укибай сообщил, что Назарбаев успешно перенес операцию на сердце.
"Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением", - написал он.
Пресс-секретарь отметил, что операция была проведена в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни Первого Президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю.Пя— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 20, 2023