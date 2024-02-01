



Официально: Если Путин прибудет в Армению, то будет арестован

Теперь Путину в Ереван дорога закрыта. Своей подписью о ратификации Римского статута в Армении Никол Пашинян обязался арестовать российского президента и передать в руки международному правосудию в Гаагу.



Стоит отметить, что аналогичные обязательства распространяются на 120 стран. Из-за этого Путин не поехал на саммит БРИКС в ЮАР в прошлом августе. Потом Путин отменил визит в Турцию, хотя Эрдоган не ратифицировал Римский статут, и страна не признает юрисдикцию МУС.



В Армении же за ратификацию Римского статута проголосовала правящая фракция “Гражданский договор”. Сам Никол Пашинян объяснял этот шаг необходимостью расследовать события в Нагорном Карабахе. Пашинян надеется, что вовлечение суда в Гааге существенно усилит безопасность Армении, “когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства”.



