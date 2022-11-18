



Официально: Азербайджан решил открыть посольство в Израиле

В пятницу, 18 ноября, правительство Азербайджана официально приняло решение об открытии посольства в Тель-Авиве.

Соответствующий законопроект принят на сегодняшнем заседании.

Премьер-министр Яир Лапид приветствовал решение парламента Азербайджана об открытии посольства в Израиле.

"Азербайджан является важным партнером Израиля. Решение об открытии посольства отражает глубину отношений между нашими странами. Этот шаг является плодом усилий израильского правительства по наведению прочных политических мостов с мусульманским миром", - сказал Лапид.



Азербайджан станет первой мусульманской шиитской страной с посольством в Израиле, пишет Jerusalem Post.



Новое посольство, строительство которого началось в прошлом месяце, будет находиться в Тель-Авиве, где уже есть офис по туризму и торговое представительство Азербайджана.



Израиль и Азербайджан поддерживают отношения уже 30 лет, а с 1993 года в Баку находится посольство Израиля.