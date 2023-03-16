



“Оцма Йегудит” согласилась отложить закон о неприкосновенности военнослужащих

Крайне правая партия министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира “Оцма Йегудит” объявила о согласии отложить спорное предложение о предоставлении израильским силам безопасности иммунитета от судебного преследования после предупреждений, что эта мера может подвергнуть войска иностранному преследованию и оказать серьезное негативное влияние на отношения между правоохранительными органами и общественностью.



В заявлении партии говорится, что достигнута договоренность с партией “Ликуд” не продвигать законопроект на следующей неделе, так как вместо этого все коалиционные партии пригласят эксперта для представления юридического заключения по этому вопросу.



Кроме того, “Оцма Йегудит” внесет законопроект, устанавливающий минимальный срок заключения в три года для тех, кто признан виновным в рэкете, с максимальным наказанием в 10 лет.

