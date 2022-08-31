



"Обязаны свободой": евреи скорбят из-за смерти Горбачева

Крупнейшие еврейские организации и еврейские лидеры чтят память Михаила Горбачева, освободившего советских евреев. Напомним, что Горбачев умер вчера, 30 августа.



Еврейские организации вспоминают Горбачева как лидера, который поднял железный занавес и позволил примерно двум миллионам советских евреев свободно исповедовать свою религию или покинуть СССР.



Политика гласности, которую проводил Горбачев, позволила евреям открыто исповедовать свою веру, говорить на идиш и иврите, печатать и распространять, изучать еврейские тексты. В конце концов, он полностью открыл "ворота" Советского Союза и позволил евреям страны уехать. Большинство из евреев репатриировались в Израиль, а часть уехала в США, Канаду и Европу.



Как первый, последний и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев также признал: в СССР существует антисемитизм. "Ядовитые ростки антисемитизма проросли даже на советской земле", - написал он в одной из своих речей.



Директор Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций Уильям Дарофф почтил память Горбачева.



"Покойся с миром Михаил Горбачев, чьи усилия по открытию советского общества помогли положить конец холодной войне и преследованию правительством миллионов советских евреев, которые не могли ни жить открыто, ни свободно эмигрировать", - написал он.



"Раввин Пинхас Гольдшмидт, президент Конференции европейских раввинов и бывший главный раввин Москвы, написал о Горбачеве: "3 миллиона советских евреев обязаны ему своей свободой".



Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер также отреагировал на сообщения о смерти Михаила Горбачева.



"Всемирный еврейский конгресс скорбит о смерти Михаила Горбачева, великого государственного деятеля, борца за свободу и права человека и настоящего друга еврейского народа, который своими действиями помог бесчисленному количеству советских евреев вернуться к своему наследию. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье", - говорится в заявлении Лаудера.



Американский еврейский комитет, одна из организаций, наиболее горячо защищавших советское еврейство, высоко оценил Горбачева за предоставление большей свободы советскому народу, освобождение политических заключенных и исход советских евреев.



Напомним, что мировые лидеры также выразили соболезнования в связи со смертью Горбачева. Байден, Джонсон, Макрон и другие отметили те демократические достижения, которыми Горбачев запомнился Западу.