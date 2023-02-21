



ОАЭ и Израиль представили совместный беспилотный корабль

Объединенные Арабские Эмираты и Израиль в понедельник, 21 февраля, представили свое первое совместно созданное беспилотное судно, что свидетельствует об их растущих военных связях по мере роста морских угроз в регионе Персидского залива.



Корабль, который оснащен передовыми датчиками и системами визуализации и может использоваться для наблюдения, разведки и обнаружения мин, был представлен у побережья Абу-Даби во время выставки военно-морской обороны и морской безопасности.



Беспилотный надводный корабль или USV был создан компанией Israel Aerospace Industries (IAI) и эмиратским оборонным консорциумом EDGE.



Оживленные судоходные пути Персидского залива годами страдали от ракетных и беспилотных атак, ответственность за которые возлагается на соседний Иран.



Орен Гутер, руководитель военно-морской программы IAI, бывший капитан израильского флота, сказал, что корабли будут противостоять "угрозам здесь, в этом районе", но цель также заключалась в том, чтобы развернуть их за границей.



По его словам, IAI стремится укрепить сотрудничество с ОАЭ в области противовоздушной обороны и надеется помочь богатому государству Персидского залива улучшить свои военно-морские возможности.



ОАЭ и Израиль неуклонно углубляли свое военное партнерство, включая оборонные закупки, с тех пор, как они нормализовали отношения в 2020 году в рамках подписанных при посредничестве США соглашений Авраама.



Эмиратские и израильские оборонные фирмы также работают над созданием автономной системы противодействия дронам.