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ОАЭ будут поставлять в Германию газ и дизель
25.09.2022 16:44 Ольга Белозерова

ОАЭ будут поставлять в Германию газ и дизель

 Объединенные Арабские Эмираты согласовали соглашение об "энергетической безопасности" с Германией на поставку сжиженного природного газа и дизельного топлива.

Это произошло на фоне того, что Германия ищет новые источники на замену российских поставок, сообщает AFP.

Министр промышленности Эмиратов Султан Ахмед Аль-Джабер назвал это "знаменательным новым соглашением", которое "укрепляет быстро растущее энергетическое партнерство между ОАЭ и Германией". 

Канцлер Германии, находящийся с визитом в ОАЭ, приветствовал подписание соглашения. 

 

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