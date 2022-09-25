



ОАЭ будут поставлять в Германию газ и дизель

Объединенные Арабские Эмираты согласовали соглашение об "энергетической безопасности" с Германией на поставку сжиженного природного газа и дизельного топлива.



Это произошло на фоне того, что Германия ищет новые источники на замену российских поставок, сообщает AFP.



Министр промышленности Эмиратов Султан Ахмед Аль-Джабер назвал это "знаменательным новым соглашением", которое "укрепляет быстро растущее энергетическое партнерство между ОАЭ и Германией".



Канцлер Германии, находящийся с визитом в ОАЭ, приветствовал подписание соглашения.



