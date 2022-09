ОАЭ будут поставлять в Германию газ и дизель

Объединенные Арабские Эмираты согласовали соглашение об "энергетической безопасности" с Германией на поставку сжиженного природного газа и дизельного топлива.



Это произошло на фоне того, что Германия ищет новые источники на замену российских поставок, сообщает AFP.



Министр промышленности Эмиратов Султан Ахмед Аль-Джабер назвал это "знаменательным новым соглашением", которое "укрепляет быстро растущее энергетическое партнерство между ОАЭ и Германией".



Канцлер Германии, находящийся с визитом в ОАЭ, приветствовал подписание соглашения.





#UPDATE The United Arab Emirates agreed Sunday an "energy security" agreement with Germany to supply liquefied natural gas and diesel as Berlin searches for new power sources to replace Russian supplies. pic.twitter.com/YpEw1APzVe