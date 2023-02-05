



NYT: Война в Украине усилила зависимость Европы от США

В результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины государства Европы стали еще больше зависимыми от военной поддержки Соединенных Штатов. Об этом пишет The New York Times.



Как пишет газета, Вашингтон усилил влияние, сплотил союзников и организовал помощь Киеву, предоставив наибольшее количество вооружений и разведывательных данных.



Сыграли ведущую роль США и в недавнем решении передать Украине танки Leopard, хотя Германия сперва искала способы отказаться от этого.



"Цель президента Франции Эммануэля Макрона по поводу "стратегической автономии" - превращение Евросоюза в военную мощь, которая могла бы действовать независимо от Соединенных Штатов, - оказалась пустым звуком", - отмечает NYT.



По словам экспертов, война России против Украины изменила правила игры и страны Центральной и Восточной Европы сразу поняли, что им нужны США для гарантии безопасности.



"Париж и Берлин не смогли обеспечить необходимое лидерство - как отдельно, так и вместе. Поэтому все смотрят на Вашингтон как на главного арбитра, а не друг на друга", - добавляют аналитики.



Напомним, в новом пакете помощи Соединенные Штаты одобрили поставки ракет большой дальности до 150 километров, которые позволят Украине освободить Крым.