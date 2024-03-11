



NY Times: смерть Хаменеи все изменит

Смерть Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи полностью изменит политический курс Исламской Республики.



Об этом говорится в материале газеты The New York Times.



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"Изменения могут проявиться по-разному: на внутреннем фронте - ослабление обязательного хиджаба и других репрессивных законов против женщин, ослабление ограничений на свободу слова. На внешнем фронте перемены могут привести к ядерной сделке с США, медленному прекращению враждебности к Америке и, возможно, даже к восстановлению дипотношений", - сказано в материале.



Аналитики также не исключают, что смерть Хаменеи приведет к тому, что Тегеран сократит поддержку группировок в регионе или даже заключит соглашения с такими странами, как Саудовская Аравия и Египет. Считается также, что Иран может прекратить свои угрозы в адрес Израиля.