



Новым президентом Чехии станет экс-генерал НАТО

Во второй половине субботы, 28 января, стало известно, кто станет новым президентом Чехии. По предварительным данным, на выборах президента побеждает Петер Павел – бывший генерал НАТО, который достаточно активно поддерживал Украину в ее противодействии вторжению РФ.



В Чехии уже завершилось голосование во втором туре на президентских выборах. Сейчас подсчет голосов. Явка, по предварительным данным, составила почти 70%, пишет Denik.cz.



Чехи делали свой выбор между генералом в отставке Петером Павелом и бывшим премьер-министром Андреем Бабишем. После подсчета голосов на 70% участков в финале президентских выборов побеждает Петр Павел. Сейчас он набирает 55,97%, а у Андрея Бабиша 44,02%.



Согласно прогнозам агентств STEM и STEM/MARK для CNN Prima News, Павел победит с результатом 58,01% голосов.



Уже во время подсчета голосов начали поступать первые поздравления с победой, в том числе от кандидата в президенты Дануши Нерудовой и президента Сената Милоша Выстржчило.



Вскоре к поздравлениям присоединился премьер-министр Петр Фиала.



"Поздравляю Петера Павела с избранием президентом Чехии. Через некоторое время я лично пойду в избирательный штаб, чтобы его поздравить. Это также третье избирательное поражение Андрея Бабиша, и может показаться, что это начало конца для него в политике", – заявил Фиала.



Кроме того, уже сейчас говорят о том, что Павел, вероятно, будет иметь сильнейший мандат в истории прямых президентских выборов. Дело в том, что после подсчета 92% голосов он получил более 2 миллионов 853 тысяч голосов, которые получил 5 лет назад бывший президент Милош Земан.



В то время как Павел выступал за активную поддержку Украины оружием, Бабиш убеждал, что миру нужно достичь переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным.



После первого тура выборов у кандидатов было почти одинаковое количество голосов выборов, однако все финишировавшие в пятерке участники президентских выборов поддержали именно "проукраинского" Павела.

