



Новый президент заявил, что Аргентину ждет "шоковая терапия"

Новый президент Аргентины поклялся провести "шоковую терапию" в своей первой речи после официального вступления в должность.



Хавьер Милей предупредил аргентинцев, что "денег нет", и подтвердил приверженность программе жестких мер экономии.



Милей одержал неожиданную победу на выборах в ноябре, дав радикальные обещания перестроить больную экономику южноамериканской страны.



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Он заявил, что отменит "десятилетия декаданса" с помощью глубоких сокращений расходов, призванных уменьшить огромные государственные долги и снизить инфляцию, которая сейчас превышает 140 %.

