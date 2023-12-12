Новости » Политика
Новый президент заявил, что Аргентину ждет "шоковая терапия"
12.12.2023 06:30 MIGnews.com

Новый президент заявил, что Аргентину ждет "шоковая терапия"

Новый президент Аргентины поклялся провести "шоковую терапию" в своей первой речи после официального вступления в должность.

Хавьер Милей предупредил аргентинцев, что "денег нет", и подтвердил приверженность программе жестких мер экономии.

Милей одержал неожиданную победу на выборах в ноябре, дав радикальные обещания перестроить больную экономику южноамериканской страны.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Он заявил, что отменит "десятилетия декаданса" с помощью глубоких сокращений расходов, призванных уменьшить огромные государственные долги и снизить инфляцию, которая сейчас превышает 140 %.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы