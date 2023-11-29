Новый президент Аргентины перешел в иудаизм
Новый президент Аргентины Хавьер Милей, выразивший неуклонную поддержку Израилю, перешел из католицизма в иудаизм.
В сети опубликовано видео с моментом посещения могилы еврейского раввина Менахема Менделя Шнеерсона в Нью-Йорке.
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До этого он принял участие в церемонии в Буэнос-Айресе, где его благословил раввин.
Me encanta. Libertad de culto. Un presidente que no miente ni oculta nada. #Milei https://t.co/Lie3ENNtmY— Maria O' Hara (como Scarlett) (@Mariargentinaok) November 29, 2023
Новый президент Аргентины перешёл из католицизма в иудаизм— ЭХО (@echofm_online) November 28, 2023
Об этом сообщает агентство Bloomerg. Хавьер Милей посетил могилу известного еврейского раввина Менахема Менделя Шнеерсона в Нью-Йорке, чтобы отдать дань уважения. Журналисты сообщают, что ранее президент принял участие в… pic.twitter.com/ALkqozIZbH