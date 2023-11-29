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Новый президент Аргентины перешел в иудаизм
29.11.2023 13:56 Алина Груднева

Новый президент Аргентины перешел в иудаизм

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, выразивший неуклонную поддержку Израилю, перешел из католицизма в иудаизм.

В сети опубликовано видео с моментом посещения могилы еврейского раввина Менахема Менделя Шнеерсона в Нью-Йорке.

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До этого он принял участие в церемонии в Буэнос-Айресе, где его благословил раввин.
 

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