



Новый президент Аргентины перешел в иудаизм

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, выразивший неуклонную поддержку Израилю, перешел из католицизма в иудаизм.



В сети опубликовано видео с моментом посещения могилы еврейского раввина Менахема Менделя Шнеерсона в Нью-Йорке.



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До этого он принял участие в церемонии в Буэнос-Айресе, где его благословил раввин.



Me encanta. Libertad de culto. Un presidente que no miente ni oculta nada. #Milei https://t.co/Lie3ENNtmY — Maria O' Hara (como Scarlett) (@Mariargentinaok) November 29, 2023