



Новый ответ Британии на обвинения России: провокация, ждем "мести" РФ

Британский депутат-консерватор Тобиас Эллвуд следом за министерством обороны Соединенного Королевства прокомментировал обвинения со стороны РФ, будто Британия причастна к подрыву "Северных потоков".

По его словам, заявление России является преднамеренной провокацией для эскалации напряженности за пределами Украины.

Депутат считает, что Британии стоит ожидать дальнейших действий со стороны Кремля после того, как она начала операцию "под чужим флагом".

"Выставив этот "фальшивый флаг", мы должны ожидать, что Россия теперь "отомстит". Война в Украине все больше переходит в нетрадиционное боевое пространство", - отметил он.