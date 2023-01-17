



Новый глава Минобороны Германии отправит танки Leopard 2 Украине, - Reuters

Правительство Германии во вторник назначило Бориса Писториуса министром обороны в период усиливающегося давления на Берлин со стороны западных союзников с целью разрешить Украине использовать танки немецкого производства в войне с Россией.



После нескольких ошибок Кристин Ламбрехт подала в отставку с поста министра обороны в понедельник перед конференцией в пятницу на американской военной базе в Рамштайне, посвященной планам Запада предоставить Киеву больше оружия.



До сих пор Германия осторожно одобряла отправку тяжелых танков "Леопард" из-за опасений, что такой шаг может быть воспринят как эскалация войны. Другие страны, имеющие такие танки, также нуждаются в одобрении Берлина, прежде чем их можно будет передать другой стране.



"В краткосрочной перспективе необходимо принять важные решения, в частности срочный вопрос о том, как мы будем продолжать поддерживать Украину в ее праве на самооборону. Германия несет здесь ответственность, и перед ней стоят большие задачи", — говорится в заявлении министра экономики Роберта Хабека из партии зеленых.



62-летний Писториус, завершивший военную службу в начале 1980-х годов, с 2013 года занимал пост министра внутренних дел Нижней Саксонии.



Как и канцлер Олаф Шольц, он баллотировался в лидеры Социал-демократической партии (СДПГ) в 2019 году — они оба проиграли — и известен своей жесткой позицией в вопросах безопасности.



В кратком заявлении перед официальным назначением в четверг Писториус сказал, что осознает важность стоящей перед ним задачи и собирается усилить обороноспособность страны.



Шольц описал его как друга и хорошего политика.



"Это человек с огромным опытом в области политики безопасности, который открыто и тесно сотрудничал на своей предыдущей должности с Бундесвером и обладает силой и спокойствием, необходимыми для такой важной задачи", — сказал он.



Писториус был в отношениях с Дорис Шредер-Копф, бывшей женой бывшего канцлера Герхарда Шредера.



Шредер подвергся резкой критике внутри Германии и за рубежом за его тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Писториус также был членом группы германо-российской дружбы Бундесрата в верхней палате парламента до ее роспуска в апреле.



Однако он четко осудил то, что он назвал "жестокими атаками" России на Украину. В мае он заявил, что сторонники России не должны прославлять войну на немецких улицах.

