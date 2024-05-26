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Новые угрозы от КНДР: готовы к наступательным контрмерам
26.05.2024 10:20 Алина Груднева

Новые угрозы от КНДР: готовы к наступательным контрмерам

Заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Ир разразился новыми угрозами в адрес Южной Кореи и США.

По его словам, КНДР готова принять "наступательные контрмеры" из-за деятельности двух стран на границе.

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"Высшее военное руководство приказало армии принять наступательные контрмеры в ответ на провокационные действия американских и южнокорейских военных сил", - сказано в заявлении.

Ранее минобороны КНДР обвинило Южную Корею и США в "провокациях" и "шпионаже".

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