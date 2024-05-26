Новые угрозы от КНДР: готовы к наступательным контрмерам
Заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Ир разразился новыми угрозами в адрес Южной Кореи и США.
По его словам, КНДР готова принять "наступательные контрмеры" из-за деятельности двух стран на границе.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Высшее военное руководство приказало армии принять наступательные контрмеры в ответ на провокационные действия американских и южнокорейских военных сил", - сказано в заявлении.
Ранее минобороны КНДР обвинило Южную Корею и США в "провокациях" и "шпионаже".