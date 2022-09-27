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Новые подробности взрыва на СП-2: эквивалентен более 100 кг динамита
27.09.2022 21:00 Алина Груднева

Новые подробности взрыва на СП-2: эквивалентен более 100 кг динамита

Второй взрыв на российском газопроводе "Северный поток - 2" по мощности был эквивалентен взрыву более 100 кг динамита.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
По словам шведских сейсмологов, ЧП на СП-2 произошло из-за взрывов. Следствие до сих пор ведется на всех трех местах происшествия. В России результаты взрывов пока что называют "диверсией".
 
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Россию в "спланированном теракте". 

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