ЧП на газопроводе "Северный поток-2": зафиксированы подводные взрывы

Сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в местах утечки из газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщил Шведский национальный сейсмологический центр (SNSN) при Университете Упсалы.

"Нет никаких сомнений в том, что это были взрывы", — сказал сейсмолог Бьорн Лунд.

Как сообщалось ранее, сеть газопровода, часть которого снабжает Германию газом из России, повреждена в трех местах.

Повреждения, нанесенные за один день, были признаны "беспрецедентными".

В Кремле считают, что нельзя исключать саботаж. Расследование по факту утечки продолжается.

Pictures from F-16 of gas leak at the Nord Stream 1 and 2 gas pipelines in the Baltic Sea https://t.co/3LodFp9q6G pic.twitter.com/HHMTeIlNqf via @forsvaretdk pic.twitter.com/0wbOdoeQy8