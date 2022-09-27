



ЧП на газопроводе "Северный поток-2": зафиксированы подводные взрывы

Сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в местах утечки из газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщил Шведский национальный сейсмологический центр (SNSN) при Университете Упсалы.

"Нет никаких сомнений в том, что это были взрывы", — сказал сейсмолог Бьорн Лунд.

Как сообщалось ранее, сеть газопровода, часть которого снабжает Германию газом из России, повреждена в трех местах.

Повреждения, нанесенные за один день, были признаны "беспрецедентными".

В Кремле считают, что нельзя исключать саботаж. Расследование по факту утечки продолжается.

Pictures from F-16 of gas leak at the Nord Stream 1 and 2 gas pipelines in the Baltic Sea https://t.co/3LodFp9q6G pic.twitter.com/HHMTeIlNqf via @forsvaretdk pic.twitter.com/0wbOdoeQy8 — Liveuamap (@Liveuamap) September 27, 2022

Датское энергетическое управление сообщило, что это может быть преднамеренным действием, поскольку любое подобное событие является "чрезвычайно редким".

"Есть некоторые признаки того, что это преднамеренный ущерб. Вы должны спросить: кто получит от этого прибыль?", - сказал источник в сфере европейской безопасности в комментарии Reuters.

Сейсмологи утверждают, что всплески вибрации грунта произошли примерно в то же время, когда впервые были зарегистрированы потери давления в трубах.

По данным национального сейсмологического центра Швеции, измерительные станции зафиксировали "мощные подводные взрывы" в районе, где произошла утечка газа. Между тем, расследование причины утечки газа на газопроводе продолжается.