



Новые альянсы: ЕС разделился на два ядерных лагеря

Во вторник Франция подписала декларацию с десятью другими странами ЕС. К альянсу присоединились Румыния, Болгария, Словения, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Хорватия, Нидерланды и Финляндия.



На встрече министров энергетики стран ЕС в Стокгольме недавно созданный “Европейский ядерный альянс” объявил о своих целях, сообщает Tagesschau.

В частности, речь идет о сотрудничестве в области исследований, промышленных проектов и цепочек поставок в ядерной промышленности. Кроме того, участники хотят установить “единые правила безопасности в соответствии с лучшей международной практикой”.



Французский министр Аньес Панье-Рюнаше дала толчок к проведению этой встречи, чтобы заранее осуществить энергетический переход, сообщает Euractiv. Рюнаше сказала, что “цель альянса — структурировать сотрудничество по всей цепочке создания стоимости ядерной энергии” и дать Европе “все инструменты для достижения углеродной нейтральности к 2050 году”.



Германия, Люксембург, Австрия и Испания исключают расширение ядерной энергетики в Европе как вариант достижения климатических целей. Правительство Германии не хочет ставить ядерную энергетику на один уровень с возобновляемыми источниками энергии.



На встрече про-ядерного клуба в Стокгольме присутствовали также представители шведского правительства, не подписав декларацию. Представители французского правительства объяснили это тем, что Швеция сейчас председательствует в Совете ЕС и поэтому обязана соблюдать нейтралитет. Стокгольм положительно относится к ядерной энергии и планирует строительство новых реакторов.



Италия, которая первоначально хотела присоединиться к альянсу, все-таки не подписала совместную декларацию. Во время встречи комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон призвала страны-участницы отказаться от российского ядерного топлива и активно участвовать в партнерстве по созданию малых модульных реакторов SMR.



Люксембург скептически относится к ядерному слиянию одиннадцати стран-членов ЕС. Министр энергетики Люксембурга Клод Турмес заявил по поводу ядерной энергетики, что ее сторонники “больше озабочены идеологией, чем практичностью”. Об этом сообщил люксембургский новостной портал Lessentiel.